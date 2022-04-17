Вже напрацьовується дорожня карта з відбудови міста.

В Охтирці Сумської області зруйновано чверть житлових багатоповерхівок.

Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко в ефірі національного телемарафону.

"Прямим попаданням зруйновано до 25% багатоповерхівок. Все інше зруйновано шляхом морозів, які пошкодили системи теплопостачання і водопостачання", - розповів він.

Попри руйнування в місто повертаються люди. Працює критична інфраструктура і лікарні. Місцева адміністрація розробляє план відбудови Охтирки.

"За допомогою всього цивілізованого світу встигнемо відбудувати до Нового року. Напрацьовується дорожня карта з відбудови міста", - сказав Кузьменко.

Як писав УНІАН, 8 квітня Сумську область повністю звільнили від російських окупантів.

Наразі ворожі війська перебувають на кордоні з Сумщиною, але ударного угруповання, за словами голова ОВА Дмитра Живицького, немає.

За попередніми підрахунками шкода, яка була нанесена війною, розв'язаною Росією, в Сумській області складає понад 10 мільярдів гривень.

16 квітня на Сумщині було виявлено залишки хімічної зброї — зарину та інших речовин.

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