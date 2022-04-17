В Охтирці Сумської області зруйновано чверть житлових багатоповерхівок.
Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко в ефірі національного телемарафону.
"Прямим попаданням зруйновано до 25% багатоповерхівок. Все інше зруйновано шляхом морозів, які пошкодили системи теплопостачання і водопостачання", - розповів він.
Попри руйнування в місто повертаються люди. Працює критична інфраструктура і лікарні. Місцева адміністрація розробляє план відбудови Охтирки.
"За допомогою всього цивілізованого світу встигнемо відбудувати до Нового року. Напрацьовується дорожня карта з відбудови міста", - сказав Кузьменко.
Як писав УНІАН, 8 квітня Сумську область повністю звільнили від російських окупантів.
Наразі ворожі війська перебувають на кордоні з Сумщиною, але ударного угруповання, за словами голова ОВА Дмитра Живицького, немає.
За попередніми підрахунками шкода, яка була нанесена війною, розв'язаною Росією, в Сумській області складає понад 10 мільярдів гривень.
16 квітня на Сумщині було виявлено залишки хімічної зброї — зарину та інших речовин.