За попередніми підрахунками шкода, яка була нанесена війною, розв'язаною Росією, в Сумській області складає понад 10 мільярдів гривень.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Це дуже великі кошти і я думаю, що не один рік ми будемо оговтуватись від злочинів ворога та шкоди, нанесеної нам армією агресора. Але ми обов’язково все відбудуємо, відновимо", - зазначив він.
Очільник обласної військової адміністрації сповістив, що вже прийнята постанова Кабміну про виділення 1 мільярда гривень на першочергові роботи з відновлення країни.
"250 млн буде спрямовано на Сумщину на відновлення інфраструктури, житлових будинків", - повідомив він.
За його словами, першою чергою будуть відновлювати будинки, які зруйновані не повністю і не потребують капітального відновлювати.
"Роботи із заміни вікон, даху, дверей, прилеглих територій виконуватимуться першочергово", - запевнив Живицький.
Як писав УНІАН, 8 квітня Сумську область повністю звільнили від російських окупантів.
Наразі ворожі війська перебувають на кордоні з Сумщиною, але ударного угруповання, за словами Живицького, немає.
"Вони постійно переміщуються, передислоковуються, їхня кількість то зменшується, то збільшується. Але станом на сьогодні ми не спостерігаємо ударного угруповання на кордоні з Сумщиною", - написав він.