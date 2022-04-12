Першою чергою відновлюватимуть будинки, які зруйновані не повністю.

За попередніми підрахунками шкода, яка була нанесена війною, розв'язаною Росією, в Сумській області складає понад 10 мільярдів гривень.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Це дуже великі кошти і я думаю, що не один рік ми будемо оговтуватись від злочинів ворога та шкоди, нанесеної нам армією агресора. Але ми обов’язково все відбудуємо, відновимо", - зазначив він.

Очільник обласної військової адміністрації сповістив, що вже прийнята постанова Кабміну про виділення 1 мільярда гривень на першочергові роботи з відновлення країни.

"250 млн буде спрямовано на Сумщину на відновлення інфраструктури, житлових будинків", - повідомив він.

За його словами, першою чергою будуть відновлювати будинки, які зруйновані не повністю і не потребують капітального відновлювати.

"Роботи із заміни вікон, даху, дверей, прилеглих територій виконуватимуться першочергово", - запевнив Живицький.

Як писав УНІАН, 8 квітня Сумську область повністю звільнили від російських окупантів.

Наразі ворожі війська перебувають на кордоні з Сумщиною, але ударного угруповання, за словами Живицького, немає.

"Вони постійно переміщуються, передислоковуються, їхня кількість то зменшується, то збільшується. Але станом на сьогодні ми не спостерігаємо ударного угруповання на кордоні з Сумщиною", - написав він.

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