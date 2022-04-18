За попередньою інформацією, окупанти здійснили чотири або п'ять ракетних ударів.

Вранці понеділка, 18 квітня, російські загарбники здійснили декілька ракетних ударів по Львову.

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький і мер Львова Андрій Садовий.

О 7:44 в області оголосили повітряну тривогу. Вже за годину Максим Козицький сповістив, що повітряна тривога триває та закликав залишатися в укриттях.

"Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп", - нагадав він.

За попередньою інформацією голови ОВА, російські військові здійснили чотири ракетні удари. Водночас міський голова Львова інформує про більшу кількість.

"5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо", - пише Садовий.

Про наслідки ударів та можливих постраждалих внаслідок атаки наразі не сповіщається.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня очевидці почали повідомляти про вибухи на Львівщині. Влада закликала людей залишатися в укриттям, оскільки працювало ППО.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький сповістив, що уламки збитих над Львівщиною ворожих ракет влучили в об’єкт цивільної інфраструктури, який не використовують.

26 березня окупанти двічі здійснили ракетний обстріл Львова. Внаслідок обстрілів російських окупантів зайнялася нафтобаза. Пошкоджена нафтобаза палала 12 годин.

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