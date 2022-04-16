Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі (захід Білорусі).

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02, працювали наші сили протиповітряної оборони", - сповістив Козицький.

Згодом він додав, що ракетних ударів по Львівській області було завдано з літаків Су-35.

"Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети! Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня очевидці почали повідомляти про вибухи на Львівщині. Влада закликала людей залишатися в укриттям, оскільки працювало ППО.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький сповістив, що уламки збитих над Львівщиною ворожих ракет влучили в об’єкт цивільної інфраструктури, який не використовують.

26 березня окупанти двічі здійснили ракетний обстріл Львова. Внаслідок обстрілів російських окупантів зайнялася нафтобаза. Пошкоджена нафтобаза палала 12 годин.

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