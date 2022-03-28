Пропагандистка зізналася, що насправді у Кремлі планували захопити Україну, але не вдалося.

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва випадково "спалила" справжні плани Кремля щодо України.

Про це свідчить фрагмент чергової пропагандистської програми.

За методичкою Кремля федеральні канали тільки те й роблять, що обговорюють "спецоперацію" в Україні. Цього разу Скабєєва раптово заявила, що РФ насправді хотіла захопити Україну, а не "освобождать" українців.

"Величезна європейська держава... Місяць спецоперації. Захопити країну так швидко, очевидно, неможливо. "Демілітаризувати" так швидко неможливо", - заявила Скабєєва, перекресливши брехню режиму Путіна про "освободітєльну спецоперацію".

Нагадаємо, що раніше українська журналістка й піарниця Анна Салата "злила" у мережу номер однієї з найголовніших пропагандисток Кремля Ольги Скабєєвої.

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