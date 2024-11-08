На Київщині внаслідок падіння уламків постраждало чотири людини.

Повітряні сили Збройних сил України вночі збили чотири російські ракети та 62 ударні безпілотники, на Київщині є постраждалі. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Зокрема, у ніч на 8 листопада 2024 року (починаючи із 18:00 7 листопада) ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків таких міст як Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, а також мису Чауда в окупованому Криму. Також, ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях", - наголошується у зведенні.

Відео дня

Разом з тим, 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один досі перебуває в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

У Повітряних силах відзначили, що внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, внаслідок падіння уламків на Київщині постраждало 4 людини.

"Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів", - відзначив Кравченко.

При цьому, стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

Як уточнюють у Національній поліції України, станом на 07:30 внаслідок російської атаки зазнали пошкоджень шість приватних будинків, чотири автомобілі. Також сталося займання трав'яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано.

При цьому, президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам неба, які роблять усе можливе, щоб захистити людей від російського терору, і висловив вдячність усім, хто рятує й допомагає нашим людям.

"Важливо спільно й рішуче діяти і на міжнародному рівні кожного разу, коли Росія намагається знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Україні потрібна сила для цього. Це – єдиний шлях досягти справедливого миру та припинити смерті наших людей. ППО, далекобійність, пакети озброєння, санкції проти агресора – ось відповідь, яка необхідна не лише на словах, але й на діях", - повідомив Зеленський.

Війна в Україні - обстріли

Як повідомляв УНІАН, Проти ночі 8 листопада російські загарбники завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та Одеській області. За попередніми даними, загинула одна людина, ще 9 отримали поранення.

Крім того, цієї ночі, близько 3:30, російські окупаційні війська атакували Харків 500-кілограмовими авіабомбами. Удару зазнали Салтівський та Шевченківський райони. Відомо про 25 поранених, п'ятьох з яких госпіталізували. Їхній стан оцінюється як середній та легкий. Крім того, було евакуйовано 30 людей, із них - 4 дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: