БПЛА вдарили по енергооб’єкту на Житомирщині.

Внаслідок атаки ворожих безпілотників частково знеструмлені Житомирська та Рівненська області. Про це повідомляє "Укренерго".

"Внаслідок удару російських БПЛА по енергооб’єкту на Житомирщині були частково знеструмлені Житомирська і Рівненська області", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація.

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Раніше в "Житомиробленерго" повідомили, що через ворожу атаку на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.

Атака безпілотників на Київ 7 листопада

Вночі та зранку 7 листопада на підступах до Києва та над столицею було збито понад 30 російських безпілотників. Падіння уламків зафіксували в шести районах міста.

Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

Як зазначив військовий експерт Павло Нарожний, ворог наразі накопичує ракети в очікуванні моменту, коли в Україні буде пікове використання електроенергії і буде навантажена інфраструктура. Тоді почнуться масовані удари – будуть задіяні і "Шахеди", і крилаті ракети, прогнозує він.

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