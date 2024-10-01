Громадяни РФ здебільшого готові відмовитися від цілей СВО і піти на компроміс, при цьому Чечня чекає на мир більше, ніж Москва.

Дедалі більше росіян відчувають втому від війни з Україною і готові до перемир'я, навіть якщо російським військам не вдасться досягти цілей, що спочатку були заявлені Кремлем. Про це свідчать результати досліджень, проведених проєктами "Хроніки" та "ExtremeScan" до другої річниці оголошення мобілізації в РФ, пише "Холод".

Так, близько половини опитаних росіян (49%) висловили готовність підтримати мирну угоду, навіть якщо цілі "спецоперації" залишаться невиконаними. Проти такого рішення виступають 33% респондентів, ще 18% вагалися з відповіддю.

"Деякі регіони ... виступають за завершення війни навіть сильніше, ніж традиційні центри протесту - Москва і Санкт-Петербург. Серед досліджуваних регіонів найнижча підтримка "СВО" зафіксована в Чеченській республіці — лише 39% респондентів заявили про підтримку "спецоперації", на другому місці — Республіка Тива (46% підтримки), трохи вище рівень підтримки в Санкт-Петербурзі — 50%. У цих же регіонах найбільша кількість респондентів уникнула відповіді на запитання", - йдеться у статті.

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*Дослідження проєкту Хроніки проводилося з 10 по 17 вересня. Група ExtremeScan провела 11 опитувань з 29 липня до 6 вересня.

Ставлення росіян до війни - останні новини

Військовослужбовець батальйону "Нахтіґаль" Ігор Шолтис розповів про реакцію росіян на вторгнення ЗСУ в Курську область. За його словами, російська армія справді чинила певний опір, а от цивільне населення залишалося пасивним спостерігачем.

Як сказав боєць, загалом російське населення по природі своїй не здатне на спротив, "вони по своїй натурі кріпаки – їм подобається наявність якогось царя, який має вирішувати їхні проблеми".

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