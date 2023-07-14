ЗРК будуть передані Україні для боротьби з російськими безпілотниками і літаками на малих висотах.

США викуплять у Міноборони Тайваню списані зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) МІМ-23 Hawk, щоб потім передати їх ЗСУ в рамках нового пакету військової допомоги.

За даними джерел тайванської газети China Times, йдеться про 23 одиниці MIM-23 Hawk, які зняли з озброєння армії Тайваню тільки в червні цього року.

"ЗРК будуть передані ЗСУ для боротьби з російськими безпілотниками і літаками на малих висотах", - уточнило джерело видання.

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У коментарі для Taiwan News Міноборони Тайваню заявило, що зброя утилізується відповідно до правил і буде замінена комплексом Sky bow III (TK-3).

За даними ВПС Тайваню, ракети Hawk були використані в 41 бойовому навчанні в період з 1965 по 2017 рік, успішно вразивши цілі в 90% випадків.

Допомога США Україні

США регулярно надають Україні допомогу з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Напередодні контрнаступу ЗСУ влада США заявила, що зробила все можливе, щоб найкращим чином підготувати українських військових до цієї операції.

А 20 червня стало відомо, що США переоцінили вартість наданої Україні військової допомоги. Йдеться про $ 6,2 млрд.

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