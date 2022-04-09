Українські воїни застосували протитанковий ракетний комплекс "Стугна" та знищили кілька одиниць російської техніки.
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На кадрах українські військові продемонстрували блискучу роботу української "Стугни". Завдяки ПТРК вдалося знищити кілька одиниць важкої російської техніки та вантажівку.
Зазначимо, що в боях проти армії РФ вітчизняний протитанковий ракетний комплекс "Стугна" від Державного київського конструкторського бюро "Луч" вже посів своє гідне місто у військовому "пантеоні" десь поряд із Bayraktar TB2.
Комплекс є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Комплекс може вести вогонь ракетами калібру 130 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.
Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульту, який виноситься на відстань до 50 м.
Раніше повідомлялося, що зенітні ракетні війська Збройних Сил України 8-го квітня знищили три повітряні цілі ворога: крилату ракету, БПЛА та один вертоліт.