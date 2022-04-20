Тимур Міцкевич воює у складі батальйону імені Кастуся Калиновського

Громадянин Білорусі Тимур Міцкевич воює в Україні проти російських окупантів. Хлопця під час протестів у Білорусі у 2020 році жорстоко побили силовики.

Про це розповіла журналістка Євгенія Довга в Instagram.

"Це той самий хлопець, якого силовики 12 серпня побили до такої міри, що довелося вводити його в штучну кому. Пізніше Тимур став "підозрюваним" у кримінальній справі. Мама Тимура померла, а хлопець зник з лікарні", - йдеться в повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що Тимуру вдалося втекти з Білорусі, а тепер він допомагає українським бійцям протистояти російським окупантам.

При цьому в білоруському батальйоні імені Кастуся Калиновського підтвердили, що Тимур Міцкевич воює у складі цього підрозділу.

"Його звуть Тимур Міцкевич, сьогодні він доброволець батальйону імені Кастуся Калиновського, який воює зі зброєю проти російських окупантів. Прийде час-Тимур повернеться в Білорусь і знайде своїх катів", - підкреслили в батальйоні.

Як раніше повідомляв УНІАН, під час протестів у Білорусі у 2020 році силовики жорстоко побили 16-річного Тимура Міцкевича. Його привезли в лікарню 13 серпня з численними травмами. Пізніше він зник з реанімаційного відділення в Мінську.

Під час госпіталізації Тимура медики діагностували у нього черепно-мозкову травму, струс мозку, відкритий перелом вилице-орбітального комплексу, гемосинусит правої верхньощелепної пазухи, судомний синдром, параорбітальну гематому, численні забої м'яких тканин і кінцівок і механічні пошкодження рогівок обох очей.

Вас також можуть зацікавити новини: