Британські аналітики зазначили, що це місто також слугує літньою базою для російських олігархів.

Удари дронів по російському місту Сочі показують, як війна в Україні впливає на росіян, які живуть далеко від лінії фронту.

Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки. Британські аналітики відзначили, що Сочі – курортне місто, яке дуже любить президент РФ Володимир Путін. Також воно слугує літньою базою для російських олігархів.

Нагадаємо, 1 жовтня Сочі зазнало удару безпілотних літальних апаратів. Тоді було пошкоджено вертолітний майданчик в аеропорту Сочі. 20 вересня атака спричинила велику пожежу на нафтобазі поблизу аеропорту.

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"Удари поблизу міста є прикладом того, що війна безпосередньо впливає на російське населення далеко від українського кордону", – підкреслили аналітики.

Війна в Україні: новини

Час від часу українські військові завдають ударів безпілотниками по об'єктах на території РФ. Зокрема ЗСУ били поаеродромах Енгельс і Дягілєво, та інше.

Вранці 1 жовтня невідомий безпілотник атакував російське місто Сочі. Місцевій владі довелося закривати аеропорт на деякий час, відклавши всі рейси на зліт і посадку. Крім того, вранці про атаку дронів повідомила влада Смоленської області. Тоді повідомлялось, що над Смоленськом та передмістями було збито 5 безпілотних літальних апаратів літакового типу.

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