Бен Ходжес зазначив, що український контрнаступ набагато ширший, ніж здається.

Колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес заявив, що загроза безпілотників для Росії збільшується і це "частина контрнаступу" української армії. ЗСУ на південному сході прориваються до російських укріплених ліній, щоб прискорити крах їх оборони.

"Важливо пам'ятати, що контрнаступ - це більше, ніж просто наземна атака. Це була найбільш очевидна видима частина", - цитує генерала видання Newsweek.

За його словами, удари дронів, які кілька ночей поспіль атакували Москву та інші місця в Росії, а також можливі диверсії, на підконтрольних Кремлю територіях, спрямовані проти заводів з виробництва боєприпасів, нафтобаз та інше.

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"Все це чинить тиск на їхнє (російське – УНІАН) керівництво. Вони (дрони – УНІАН) дають перевагу українцям, що, очевидно, є важливою частиною доведення справи до успішного завершення. І використовують слабкості, властиві російській стороні"", - вважає Ходжес.

При цьому він вказав, що системна корупція, міжусобиці, втрати та ліквідація кращих командирів лише погіршує ситуацію в російській армії.

"У них немає чіткої командної структури, вони там ненавидять один одного, а кращі командири або мертві, або перебувають у в'язниці, а найбільш лояльні з них залишаються на своїх постах, попри свою некомпетентність", - зазначив американський військовий.

Водночас він відзначив якісну роботу української армії, через що Чорноморський флот не наближатиметься до українського узбережжя, бо росіяни бояться протикорабельних ракет та українських морських безпілотників.

"Російські військово-повітряні сили не змогли знищити поїзд або колону, що доставляє обладнання та боєприпаси з Польщі в Україну, за 18 місяців. Це через дуже хорошу протиповітряну оборону, а також через нездатність Росії утримати перевагу в повітрі", - вказав Ходжес.

Українські війська досягають значних успіхів у Запорізькій та Донецькій областях, прориваючи оборонні лінії Росії. Тим часом Київ нарощує стійкий темп атак по тилу, в тому числі в Криму. Всі ці дії є елементами ширшої української стратегії.

"Цей десантний рейд на західну частину Криму є його (контрнаступу - УНІАН) частиною. Вони знищили дуже важливу радіолокаційну станцію і засоби протиповітряної оборони, через що Росії набагато складніше виявити наближаються безпілотники-морські або повітряні системи. Нам слід ширше поглянути на те, що таке контрнаступ", - підсумував Ходжес.

Атаки дронів на Росію - останні новини

У ніч на 30 серпня в російських містах прогриміли вибухи. Спочатку повідомили про ударі дрона по аеродрому в Пскові, через що пошкодження отримали чотири літаки Іл-76.

Пізніше Міноборони РФ звітує про збиття безпілотників у ряді областей, зокрема в Тульській, Брянській, Калузькій та Орловській областях.

У свою чергу гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про атаці БПЛА на Севастопольську бухту.

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