Через такі БПЛА використання легкової техніки на фронті стає все більш небезпечним.

Останнім часом на фронті "у серйозних масштабах" почали з'являтися дрони на оптоволокні. Про це в етері "24 Каналу" розповів Микола Гриценко, начальник штабу 4 батальйону "Сила свободи" бригади НГУ "Рубіж".

"Зі сторони противника використання оптоволокна – це величезна проблема. Це величезна проблема для логістики. Вони не працюють цими оптоволоконними дронами по передньому краю. Через це нам доводиться використовувати лише бронеавтомобілі. Легковий пікап – це швидкий засіб доставки, але небезпечний", – зазначив Гриценко.

Він також розповів, яким чином вдається боротися з цими дронаим. Військовий пояснив, що засоби РЕБ проти таких типів БПЛА безсилі.

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"Ми боремося тим, що виставляємо по маршруту вогневі точки з помповими гвинтівками, рушницями. Вони акустично виявляють засоби БПЛА ворожі та допомагають збивати. Наразі це найбільш ефективний спосіб боротися. РЕБи проти оптоволокна нічого не зроблять, а от помпова рушниця дозволяє його збити", – пояснив Гриценко.

Дрони на оптоволокні: що відомо

Російські окупанти активно використовують дрони на оптоволокні на фронті. За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", росіяни регулярно отримують такі БПЛА, тоді як для українських сил це "щось недосяжне". Винятком є найрезультативніші підрозділи, які самостійно їх закуповують чи збирають

В Україні ведуться розробки та удосконалення наявних дронів на оптоволокні. Так, журналісти Defense Express розповіли, що вже є оптоволоконні дрони, здатні летіти на відстань до 41 кілометра.

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