Є сім'ї, які понад рік шукають інформацію про зниклих безвісти рідних.

Внаслідок повномасштабної війни РФ проти України безвісти зникли 26 тисяч наших співгромадян. Йдеться про 15 тисяч військових і 11 тисяч мирних жителів.

Журналісти New York Times поспілкувались з сім'ями деяких з цих людей. Є українці, які понад рік шукають інформацію про зниклих безвісти родичів.

Так, Людмила Марченко розповіла, що її 37-річний син Андрій вступив на військову службу торік і провів місяць на тренуваннях у Великій Британії. Через 10 днів після повернення в Україну його відправили на фронт і він зник безвісти під час першого бою.

Відео дня

"Він мій єдиний син. Це дуже важко", — сказала жінка.

Представник урядового координаційного штабу із поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив, що триває робота над наданням сім'ям інформації, однак встановити, чи були зниклі безвісти вбиті або взяті в полон дуже складно. Росія не хоче співпрацювати з Україною, а тому статус багатьох досі залишається незрозумілим.

"Головна проблема в тому, що Росія не надає повної інформації, зокрема про цивільних осіб, яких вони утримують незаконно", — пояснив Яценко.

Багато сімей сподіваються, що їхні зниклі сини та чоловіки все ще живі й перебувають у полоні. Вони пишуть листи, відвідують офіси і здають зразки ДНК. Іноді їх вводять в оману російські шахраї.

За даними правозахисних організацій, наразі близько 10 000 українців утримуються Росією як військовополонені, але їхні імена невідомі, оскільки країна-агресорка відмовляється надати повні дані про затриманих. Україна також цього не робить, оскільки це може зашкодити процесу обміну полоненими.

Війна в Україні - зниклі безвісти

У травні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти. Його створили, щоб зібрати та централізувати дані щодо цих людей.

Омбудсмен припускає, що визволення українських цивільних заручників з російської неволі може тривати десятиліттями, якщо не буде створено дієвого механізму для їх повернення.

При цьому на тимчасово окупованій частині Запорізької області продовжується викрадення людей окупантами і наразі мова йде вже про тисячі осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: