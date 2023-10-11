Також у людей в окупації додались проблеми з купівлею продуктів харчування.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області продовжується викрадення людей окупантами і наразі мова йде вже про тисячі осіб.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. "Найголовшіних злочин – це продовження викрадення наших людей. Щодня ми отримуємо звістки від наших цивільних про те, що ворог викрадає наших людей. Вже мова йде про тисячі, які з тимчасово окупованої Запорізької області викрадені", - сказав Федоров.

Він зазначив, що гуманітрана та безпекова ситуація як у Мелітополі, так і загалом на окупованій частині Запорізької області погіршується. Зокрема, у людей в окупації додались проблеми з купівлею продуктів харчування.

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"Гуманітарна ситуація продовжує погіршуватись. На сьогодні ми бачимо тенденцію, що до проблем, які раніше були з медичною та соціальною допомогою, додаються й такі, що мешканці, які вимушено залишаються на тимчасово окупованій території, які працювали, наприклад, на комунальних підприємствах, чи в лікарнях – ворог їм затримує та не виплачує зарплати. Це призводить до того, що сьогодні у наших мешканців навіть є проблеми з тим, щоб купити продукти харчування. З іншого боку продукти харчування суттєво ростуть в ціні", - підкреслив Федоров.

За його інформацією, продукти здорожчали щонайменше на 30-40%. Також зросло в ціні паливо на заправних станціях – сьогодні зокрема дизельне паливо коштує більш ніж 70 руб.

Федоров зауважив, що ворог продовжує збільшувати тиск на цивільних мешкнців, збільшуючи тривалість коменданстської години – тепер на тимочасово окупованих територіях вона починається о 19:00. Крім того, триває примусова паспортизація і для результату окупанти вдаються до різного тиску на людей, обмежуючи їх у всіх правах.

За словами мера Мелітополя, російські загарбники продовжують викрадати та вивозити з тимчасово захоплених територій все майно, в тому числі сільгосппродукцію, зерно.

"Сьогодні купувати зерно у фермерів (на тимчасово окупованій території – УНІАН) має право лише одна закупівельна рашиська державна комапнія. І саме вона дає ціну нижчу за собівартість вирощеного зерна", - додав Федоров.

Він повідомив, що за результатами "виборів" у нових окупаційних "радах" 50% - це фейково обрані місцеві колаборанти, а 50% - завезені на тимчасово окуповані території з різних регіонів РФ особи.

"Здебільшого до Мелітополя завозили з Алтаю та Сибіру. Також ми бачили тенденцію, коли з Ростовської області привозили кандидатів, які ставали "депутатами". Але дуже добре є те, що ці люди публічно відомі і вони будуть відповідати за своє зрадництво", - наголосив Федоров.

Він зазначив, що рух опору діє та підтримує моральних дух місцевого населення.

Також Федоров поділився, що його будинок та будинок його батьків заселені окупантами. "Ворог захопив і будинок моїх батьків. Це й мій будинок, в якому я виріс. Це сталося приблизно 7-8 місяців тому. Якісь особи заїхали в кількості від 3 до 5 людей. Що стосується мого будинку, то також заїхали. Хоча з третьої спроби. Декілька разів приїжджали якісь "гастролери", дізнавалися чий будинок і відмовлялися заїжджати. Але в останній раз заїхали. І на сьогодні начебто проживають. Це остання інформація, якою я володію", - сказав Федоров.

Ситуація на Мелітополському напрямку: новини

Згідно з оперативними даними Геншатбу, минулої доби ЗСУ продовжили наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області.

У вересні військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що українські військові можуть дійти до Токмака в Запорізької області вже найближчими місяцями. Після цього, за його словами, все залежить від поведінки окупантів, які можуть продемонструвати "жест доброї волі" і втекти з Токмака. Водночас він виключає варіант лобового штурму міста українськими військами.

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