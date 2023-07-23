РФ не інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста про утримання людей у полоні.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, чому не озвучується статистика щодо військових ЗСУ, які потрапили у полон.

"Ми не коментуємо цифри ані українських військовополонених, ані тих, які знаходяться в руках окупантів, ані рашистів, які знаходяться в українському полоні. Тому, що триває підготовка до наступних обмінів, триває переговорний процес і це чутлива інформація, яка може вплинути на цей процес. А також тому, що держава-агресор часто нехтує та не виконує норми міжнародного права", - пояснив він.

За словами представника ГУР, країна-агресор навіть не інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста про факт перебування людини в полоні.

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"Про когось дають відомості, про когось не дають, про когось дають із великим запізненням. Українські військовополонені перебувають у різних місцях, у тому числі й у тимчасово окупованих територіях і на території РФ також", - додав Юсов.

Він розповів, що Україна збирає всю інформацію про порушення прав військовополонених - про недостатню медичне обслуговування, проблеми з харчуванням, а також інші засоби впливу, які застосовуються проти українських військових.

Українські військовополонені

За останніми даними, Україна змогла повернути з полону РФ 2526 громадян.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що РФ відмовляється звільняти українських військових і цивільних, які потрапили в полон у період 2014-2022 років.

Нещодавно жінки, яких російські окупанти незаконно утримували, розповіли про пережите під час незаконного затримання у Херсоні, зокрема про умови утримання, допити та катування.

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