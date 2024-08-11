Під кінець 6-го дня українського наступу росіянам все ще не вдається зупинити це просування.

Російські війська втратили контроль над селами Мартиновка і Гордєєвка в Курській області. Про це ввечері в неділю повідомили Z-канали.

"Суджанський район. Противник накатом зайшов у н.п. Мартиновка. Близько 7 машин військової техніки з особовим складом", - написав Z-канал з 1 млн підписників.

Інший пропагандистський ресурс із 3 мільйонами підписників стверджує, що армія окупантів також більше не контролює село Гордєєвка.

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Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, у Курській області в полон потрапила велика кількість "кадирівців". Проєкт "Хочу жити", який опублікував відповідне відео, стверджує, що рейдові групи наловили окупантів глибоко в тилу від кордону. Ті намагалися втекти, щоб не потрапити в полон, оскільки Рамзан Кадиров раніше заявляв, що бійці "Ахмата" в полон не здаються.

Також ми розповідали, що Україна все ще перемагає в прикордонній битві в Курській області, але її найважчий етап ще попереду. На думку британського аналітика Майкла Кларка, Путін докладе всіх зусиль, щоб звільнити цю територію.

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