Дітям заборонено розмовляти на тему війни та ділитися спогадами про пережите.

У Маріуполі окупанти перетворили місцеві школи на філіали ГУЛАГу: дітей обшукують, а батьків не пропускають.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Школи Маріуполя в окупації перетворено на філіали ГУЛАГу. Дітям заборонено розмовляти на тему війни. Заборонено ділитися спогадами про пережите. На стінах скрізь розвішано нові правила, вимоги та заборони. Вхід в школи батькам заборонено", - розповів він.

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За словами Андрющенка, діти входять через обшук з металодетектором.

"Здебільшого на контролі бойовики "ДНР". Обшукують всіх і скрізь незалежно від статі та віку. Непоодинокі випадки, коли в дітей віком до 15 років забирають металеві рублі, посилаючись на те, що метал не можна. Без повернення", - зазначив радник мера.

Він додав, що кожен урок починається та закінчується короткою доповіддю вчителя про те, "як стало гарно з Росією".

Нагадаємо, раніше Андрющенко розповів, що навчальний процес в окупованому Маріуполі фактично не розпочався, оскільки серед 16 анонсованих шкіл, які мали б відкритися, щонайменше 5 шкіл не готові, оскільки досі не мають навіть дахів, а ті школи, які вони вважають за готові, не мають вікон, в них немає умов для навчання.

Водночас декілька шкіл в окупованому Маріуполі, де все ж таки відбулися лінійки для першокласників охоронялися російськими військовими.

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