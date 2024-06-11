Міноборони РФ заявило про нібито захоплення окупантами населених пунктів Артемівка Луганської області та Тимківка Харківської області.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що росіяни вкотре набрехали про захоплення кількох населених пунктів, при цьому одного з них не існує вже 37 років.

Міноборони РФ випустило 11 червня чергове зведення, заявивши про "захоплення окупантами населених пунктів Артемівка Луганської області та Тимківка Харківської області".

Волошин розповів виданню LIGA.net, що село Тимківка Куп'янського району ліквідували ще 1987 року, а Артемівку у Сватівському районі перейменували на М'ясожарівку ще 2016 року в межах декомунізації.

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"М'ясожарівка контролюється українськими Силами оборони". - додав речник ЗСУ.

На запитання, чи прорвалися росіяни на ту територію, яка раніше була селом Тимківка (20 км на схід від Куп'янська), Волошин відповів, що там окупантів теж немає.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников зазначає, що російські окупанти намагаються ступити в Часів Яр і закріпитися там. Про це він сказав, відповідаючи на запитання про те, що російські окупанти напередодні намагалися взяти Часів Яр у "кліщі".

"Вони постійно, вони з самого початку намагалися взяти нас із флангів, чесно кажучи. Нічого в них не вийшло... Вони ці потуги не полишають, вони намагаються це робити постійно, час від часу. Це, ми бачимо, як північний, так і південний фланги. Через те, що в них це і не вийшло, вони й почали штурмувати Часів Яр у лоб", - зазначив Калашников.

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