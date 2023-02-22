Для виходу на бойовий курс і запуску ракет російському корабельному угрупованню достатньо дві-три години.

У Чорному морі наразі не зафіксовано російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні.

"Наразі в морі ситуація залишається стабільною... Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано", - повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

При цьому Гуменюк наголосила, що для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським військам достатньо дві-три години.

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"І це може статися будь-якої години... Вони вже перебувають у пунктах базування та споряджаються, тому можуть вийти на бойове чергування у будь-який момент", - сказала очільниця прес-центру Сил оборони півдня.

Вона також додала, що наразі спостерігається штормова погода, яка не сприяє перебуванню корабельного угруповання у відкритому морі.

"Але все ж таки (погода - УНІАН) не критична, щоб вони там не з'явилися, тому треба зважати на цю загрозу і розуміти, що вони можуть бути дуже швидко використані", - додала Гуменюк.

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