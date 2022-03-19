Кожен день цифри страшної для росіян статистики ростуть.

Збройні сили України продовжують справно протистояти російським окупантам. Ворожа армія несе страшні втрати, що підтверджує статистика від Генштабу ЗСУ. Два дні тому командування відзвітувало про більш ніж 14 тисяч убитих противників. А сьогодні цифри зросли ще сильніше. Дивлячись на них, офіцери РФ повинні відчувати шок.

Війна з Росією: зведення від Генштабу

близько 14 400 солдатів особового складу;

466 танків;

1470 бойових броньованих машин;

213 артилерійських систем;

72 реактивні системи залпового вогню;

44 засоби ППО;

95 літаків;

115 гвинтокрилів;

914 одиниць автомобільної техніки;

3 корабля/катера;

60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами;

17 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

11 одиниць спеціальної техніки.

Всі дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій на різних напрямках.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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