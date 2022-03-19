Міністерство внутрішніх справ надало перелік ознак, за якими можна визначити членів ДРГ.

Щодня правоохоронці затримують осіб, які працюють на користь агресора. У тому числі це вдається завдяки пильності громадян. У МВС України розповіли, як їх виявити.

Як передає кореспондент УНІАН, перелік ознак надав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін під час телемарафону.

Він закликав українців бути уважними та обережними. Водночас наголосив, що сьогодні Нацполіція відпрацювала інформацію щодо ДРГ. Зокрема було вилучено вогнепальну зброю і боєприпаси, паспорти СРСР та пропагандистські матеріали. Такі випадки зафіксовано на Одещині, Луганщині та Донеччини.

Чим себе видають диверсанти

слабо орієнтуються на місцевості,

не володіють мовою,

нетипово вдягнені,

мають при собі зброю,

вилазять з каналізаційних люків або з підвальних приміщень,

відводять погляд,

намагаються втікти.

Якщо ви помітили такі маркери, негайно телефонуйте до поліції. Також Єнін наголосив, що ведеться робота над зменшенням блокпостів та лібералізацією перевірок, хоча саме під час таких перевірок вилучається велика кількість зброї та боєприпасів.

"Працюємо над зменшенням кількості блокпостів. Хочу відзначити, що під час перевірок на блокпостах вилучаємо велику кількість зброї та боєприпасів", – додав заступник міністра.

Раніше українців попередили про ворожі міни-пастки з розтяжками, які путінська орда залишає після себе. Варто бути обережними в містах, в яких йшли бої.

Для всіх охочих боротися з російськими окупантами в Україні запрацював сайт Центру національного спротиву. Він покликаний допомогти швидкою, перевіреною інформацією для боротьби з ворогом.

Вас також можуть зацікавити новини: