Даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення танків та іншої броньованої техніки.

Військові підрозділу ППО 81-ї бригади ДШВ збили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".

Про це йдеться у повідомленні Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Вчора, на Луганщині підрозділом протиповітряної оборони 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України збитий російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець"", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

"Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт", – повідомили десантники.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня в районі Ізюму Харківської області українські військові збили ще один російський гвинтокрил Ка-52. У повідомленні ЗСУ вказувалось, що гелікоптер був збитий з польського ПЗРК "Перун" 95-ю ОДШБр.

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