Одним пострілом військові знищили важку російську техніку.

Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили танк ворога.

Відео з'явилося у Facebook бригади.

"Кожен постріл точно в ціль! Отак працюють Січеславські протитанкісти", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як російський танк миттю спалахнув після ураження противотанковими засобами.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські захисники на двох танках героїчно розгромили батальйон російських десантників у Запорізькій області. У результаті атаки бійці знищили 10 ворожих танків та кілька БМД. Російські десантники втекли.

Крім того, нещодавно українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно".

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