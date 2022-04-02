Більшість з них припала на ніч з 23 на 24 лютого.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну СБУ виявила і нейтралізувала понад 120 кібератак ворога. Більшість з них припала на ніч, коли була організована атака — з 23 на 24 лютого.

Про результати своєї роботи Служба безпеки України відзвітувала на офіційній сторінці на Facebook.

Згідно зі свіжою заявою, ціллю атак були ресурси органів державної влади та військового управління. Ворог прагнув паралізувати стратегічно важливі електронні портали або використати їх для своєї пропаганди. Однак дії СБУ спільно з іншими органами кібербезпеки не дозволили росіянам заволодіти цифровим простором для отримання військових переваг.

Служба безпеки України також запобігла зламу IT-систем об'єктів критичної інфраструктури, операторів мобільного зв'язку та засобів масової інформації. Зараз створені платформи для обміну даними між усіма інституціями, які можуть стати ціллю нових атак.

Згідно з попередніми даними, за організацію кібердиверсій в Україні відповідальні спецслужби РФ, в тому числі представники ФСБ і розвідки. Атаки здійснювали російські хакерські угруповання — APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin та інші.

СБУ вже почала розслідування, щоб притягнути до відповідальності організаторів та учасників агресії та підривної діяльності проти України.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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