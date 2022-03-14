Армійці 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців зі зброєю в руках передали вітання окупантам.

Український захисник, тримаючи у руках Javelin, звернувся до російських загарбників. Військовий наголосив, що українці із неймовірною люттю гнатимуть ворога до кордону.

Відповідне звернення армійців 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців зі зброєю в руках оприлюднили у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

"Любі військові-кацапи, росіяни, москалі, гниди, падли, як вас там ще назвати. Як у вас немає розуму і ви до нас претесь, ми завжди раді з цією штучкою вас привітати", – сказав військовий.

У руках він тримав Javelin.

"Будем гнати до кордону із неймовірною люттю", – підписали відеоролик у Сухопутних військах.

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