Навіть на ринках торгують та купують у більшості випадків не місцеві.

Екс-голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що на тимчасово окупованій території Луганщини залишилось дуже мало місцевих людей - туди масово переселяють представників малих народів РФ. Раніше так у Луганську область завозили в'язнів для підготовки перед відправкою на фронт.

"Останнім часом в населених пунктах тимчасово окупованої Луганщини, зокрема у великих містах таких як, Севєродонецьк та Рубіжне, зʼявляється все більше й більше не місцевих людей. Росіяни завозять в ці міста представників малих народів РФ. Навіть на ринках люди бачать, що торгують не місцеві й купують теж не місцеві. Це стало вже певним маркером те, що дуже мало залишилось місцевого населення", - пояснив Гайдай в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, відсутність інтернету за зв'язку працює проти загарбників, оскільки за таких умов активніше працює "сарафанне радіо". У зв'язку з цим, їм складно брехати щодо прильотів - місцеві мешканці вже знають, де штаби, склади і що там знаходилось.

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"Відсутній інтернет та мобільна мережа на тимчасово окупованих територіях працює проти окупантів. Оскільки люди починають передавати інформацію між собою. Працює так зване "сарафанне радіо". Люди ж бачать, що окупанти понавозили в ту чи іншу шахту, чи на власні бази. Тому тут російським окупантам збрехати дуже важко. І коли прилітає по їхнім складам, штабам, то люди знають, що там знаходилось", - додав Гайдай.

Війна в Україні - ситуація в Луганській області

Як раніше повідомляв УНІАН, у Луганської області загарбники видають картки резидентів Російської Федерації з терміном дії три місяці в рамках примусової паспортизації українців.

Крім того, напередодні так званих виборів у регіоні проводять примусову паспортизацію ув'язнених. Разом з тим посилюються репресії для тих, хто відмовляється отримувати паспорт РФ.

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