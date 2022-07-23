Наразі офіційної інформації немає, проте мешканці міста зазначають, що в Горлівці пожежі.

В окупованій Горлівці на Донбасі, де вранці 23 липня Збройні сили України знищили військовий склад росіян, пролунали повідомили про нові потужні вибухи.

Відповідні фото та відео публікують очевидці у соцмережах.

Наразі офіційної інформації немає, проте мешканці міста зазначають, що є пожежі.

За повідомленнями з соцмереж, після обстрілу на машинобудівному заводі стався сильний вибух, який призвів до потужної пожежі. Від вибуху вибило вікна у будівлі окупаційної адміністрації.

На кадрах видно величезний стовп диму, що може вказувати на влучення до складу боєприпасів, влаштованого загарбниками на заводі.

Журналіст та політичний оглядач Денис Казанський також повідомив про вибухи. За його словами, росіян продовжують "демілітаризувати".

"Поки російські військові злочинці б'ють по портах, супермаркетах та цивільній інфраструктурі, ЗСУ продовжує ювелірно вражати військові склади противника", – заявив Казанський.

Нагадаємо, днями стало відомо про ураження складу боєприпасів в Кадіївці (колишній Стаханов), Луганська область. Детонація тривала дві години після влучання.

Також раніше Арестович повідомив про три "великі накриття" ворожих позицій та анонсував нові удари: "Пішла робота. Є перших три великих накриття. Якраз за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Багато більше".

Вас також можуть зацікавити новини: