Кримських татар шантажують застосуванням сили до їхніх рідних.

У тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні з Україною.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та закликала світову спільноту відреагувати на цей факт для посилення санаційного тиску на РФ.

За її словами, традиційно призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні, але вже на 29 березня у Сімферополі заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії.

"Кримчани вже активно отримують повістки. Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита", – повідомляє Денісова.

За її словами, серед тих, кого силоміць відправляють на війну з Україною, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю через погрози застосування сили до їх рідних.

"Примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом, статтею 51 IV Женевської Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах. Звертаюсь до світової спільноти відреагувати на цей факт для посилення санаційного тиску на РФ для звільнення всієї території України від загарбницьких військ та деокупації територій", – закликає Денісова.

А тим часом "друга армія світу" продовжує зазнавати суттєвих збитків. З початку війни окупанти втратили близько 16,6 тисячі особового складу. Через тотальну нестачу резерву окупанти навіть мобілізують на війну з Україною боржників та аліментників. За терор та геноцид обіцяють звільнення від усіх кредитних зобов'язань.

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