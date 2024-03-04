За добу нейтралізовано або знищено 287 БпЛА різних типів та чотири склади боєприпасів.

Минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення, втрат українських позицій не допущено.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram. Він зазначив, що за добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Втрат рубежів, районів та позицій не допущено", - наголосив Тарнавський.

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Він також повідомив, що противник втратив 426 чоловік (убитими і пораненими), за дві останні доби ще 5 російських окупантів взято в полон.

Також знищено багато ворожої техніки, зокрема, танк, 5 бойових бронемашин, 3 артилерійські системи, один засіб ППО, 9 автомобілів та одна одиниця спецтехніки. Крім того нейтралізовано або знищено 287 БпЛА різних типів.

Тарнавський повідомив про знищення Силами оборони України чотирьох складів боєприпасів росіян.

Війна в Україні: новини

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що окупаційна армія РФ зменшила інтенсивність штурмових дій та авіаударів на Таврійському напрямку.

Він сказав, що це є логічним наслідком знищення російської авіації за лінією зіткнення. У ворога стає менше засобів застосування керованих авіабомб, а оскільки авіація працює не сама по собі, а в інтересах їхніх штурмових підрозділів, то, відповідно, кількість штурмових дій з боку росіян також скорочується.

Лиховій розповідав, що було 9 скидів з безпілотників з хімічними речовинами сльозогінно-задушливої дії, що є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї.

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