Залужний детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі - командувачем ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі обговорили поставки озброєння та боєприпасів силам оборони України.

Про це зазначається у повідомленні Залужного у Telegram. "Предметно обговорили широке коло важливих для нас питань. Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", - зазначив він.

За словами Залужного, окремо зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки. "Наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії", - поінформував головнокомандувач.

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Він також повідомив, що з генералом Каволі обговорили питання підготовки українських захисників та домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України.

Важливі новини про Залужного - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Валерій Залужний та керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосили союзникам зі Сполучених Штатів Америки на вагомості продовження активної підтримки партнерами української армії.

У межах постійного діалогу з союзниками Залужний та Єрмак провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Перед тим, 18 квітня, Єрмак та Салліван обговорили подальші кроки з надання безпекової допомоги Україні.

9 березня стало відомо, що Валерій Залужний та Андрій Єрмак розповіли Джейку Саллівану та Марку Міллі про оперативну ситуацію на фронті й можливі дії росіян.

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