Агресор намагається захопити більше території України в кількох регіонах.

Упродовж доби російські окупанти атакували відразу на декількох напрямках фронту. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень.

Так, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та східніше Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, як зазначається, сили оборони відбили 2 атаки противника поблизу Богданівки Донецької області, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

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Також в Генштабі поінформували, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки.

"На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Берислав, Херсон та Станіслав Херсонської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного Маяку, Зміївки та Новоберислава Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як мовиться у зведенні, окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Російські втрати на фронті

Як повідомляв УНІАН, з початку 2023 року співробітники Служби безпеки України знищили понад півтисячі російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони.

Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн американських доларів кожен. Насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки та Бахмута. Також загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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