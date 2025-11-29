Військові поповнили обмінний фонд російськими полоненими.

Українські захисники з лав 37 окремої бригади морської піхоти зачистили село Іванівка Дніпропетровської області та його південні околиці.

Про це повідомляє проєкт DeepState. В результаті пошуково-ударних дій було ліквідовано 53 російських окупанти. Ще 19 загарбників потрапили в полон.

Зазначається, що полонених ворожих військових передали "для поповнення обмінного фонду".

"Їх нагодовано та надано медичну допомогу", – додали автори, наголосивши, що, на відміну від противника, українські військові максимально дотримуються норм міжнародного права.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За інформацією від Генерального штабу Збройних сил України, від початку доби, 29 листопада, станом на 22:00 на передовій відбулося 260 бойових зіткнень із противником. Найбільше – на Покровському напрямку, де ворог здійснив 76 штурмових та наступальних дій.

Заступник командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олексій Махрінський розповів про ситуацію в Покровську. За його словами, там точаться міські бої, половина Покровська вже під контролем окупантів.

