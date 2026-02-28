'Питання математики': офіцер ЗСУ розповів Bild, як зупинити наступ РФ у 2026 році

Необхідно збільшити кількість втрат росіян до 50 тисяч на місяць.

Україна робить ставку на те, що знищуватиме російські війська швидше, ніж вони поповнюються, і таким чином зможе зупинити майбутній наступ Росії. Про це розповів BILD полковник Збройних сил України Володимир Польовий із 7-го корпусу швидкого реагування.

За його словами, зупинити російський наступ у 2026 році – це "питання математики".

"Наразі щомісяця приходить близько 35 000 російських солдатів, з яких ми знищуємо 30 000. Якщо ми зможемо збільшити цю цифру до 50 000, ми зупинимо Росію на полі бою. Питання в тому, як нам домогтися цього збільшення на 40%. Для цього нам потрібно не більше людей, а більше розвідки – з дронів і з космосу – і більше зброї", – сказав офіцер.

При цьому він зазначив, що на швидке припинення вогню не сподівається, оскільки Росія все ще планує досягти своєї мети щодо захоплення Донбасу.

Він також пояснив нюанси оборонної стратегії свого підрозділу, який бере участь у боях під Покровськом.

"Якщо росіяни займуть одну лінію оборони, вони зіткнуться з наступною лінією оборони. Ми створюємо оборонні лінії в тилу, кожні п'ять кілометрів. Головна проблема для росіян – як можна швидше просуватися через ці укріплення. Тому їм потрібно організувати прорив, наприклад, через наші протитанкові рови. У цьому вузькому місці ми можемо зосередити всю нашу артилерію, міномети і батальйони FPV. У цій зоні прориву вони зазнають великих втрат".

Він також зазначив, що російські удари в першу чергу вражають цивільне населення, а не військові цілі.

"Наша армія і наше виробництво озброєнь від цього не страждають. Вони знаходяться в безпеці, під землею, децентралізовано розміщені, мають власне електропостачання і можуть витримувати атаки", - додав він.

За даними аналітиків ISW, російські війська вже почали артилерійську і безпілотну підготовку поля бою до очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року на український "пояс фортець" в Донецькій області.

Тим часом, як пише Bloomberg, російські чиновники все більше схиляються до думки, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під керівництвом США, якщо Київ не готовий поступитися територією.

