Військові вдарили по важкій техніці ворога на Луганщині.

Військові 24 ОМБр імені Короля Данила потужно вдарили по танку окупантів у Попасній, що на Луганщині.

Відео з'явилося у Facebook бригади.

Воїни показали момент точного попадання та знищення російського танка. Його знищили з ПТКР у населеному пункті Попасна, що на Луганщині.

На кадрах видно, що внаслідок удару російський танк спалахнув та почав горіти.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Донецькому та Луганському напрямках захисники України відбили 12 ворожих атак та знищили понад 40 одиниць ворожої техніки.

Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти Мі-24, один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" (багатофункціональний безпілотний авіаційний комплекс).

За відомостями Генштабу Збройних сил України, у нашій державі вже ліквідовано 20,3 тис. окупантів.

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