На Донецькому та Луганському напрямках захисники України відбили 12 ворожих атак, зазначили у штабі ООС.

Сьогодні відбито 10 атак та знищено 42 одиниці ворожої техніки в Донецькій та Луганській областях.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що Січеславські десантники "приземлили" російського "Орлана" (безпілотник) вартістю 100 тис. дол.

На Донецькому та Луганському напрямках військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил упродовж поточної доби успішно відбили 12 атак ворога, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти Мі-24, один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" (багатофункціональний безпілотний авіаційний комплекс).

Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак. Знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів, та 2 крилаті ракети противника.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, жителів Києва, Чернігова, Харкова, Херсона, Сум, Маріуполя, Житомира та Одеси. Було багато жертв серед цивільних.

За відомостями Генштабу Збройних сил України, у нашій державі вже ліквідовано 20,3 тис. супротивників.

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