Вдалу атаку на скупчення ворожої техніки українські воїни здійснили перед черговою хвилею наступу.

Українські захисники влучно вдарили по скупченню важкої техніки російських окупантів в селі Сулигівка, що під Ізюмом на Харківщині.

Відео атаки опублікував волонтер Роман Донік.

За його даними, окупанти зосередили велику кількість важкої техніки в селі Сулигівка, готуючись до чергової хвилі наступу.

Однак воїни ОУВ "Слобода" підкоригували плани окупантів та вдарили по скупченню їхньої техніки. Атаку зафіксували з повітря.

На кадрах видно, як палає важка техніка окупантів, а також кілька потраплять снарядів у російську броню. Втрати уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині, під час проведення розвідувальних заходів, воїни Сил спеціальних операцій виявили скупчення ворожих важко- і легкоброньованих машин. У взаємодії з артилерією їх вдалося знищити.

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