Українські військові підпорядкованих частин і підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили склад з боєприпасами та 15 російських загарбників.
Про це повідомляє командування ОТУ "Схід" у Facebook.
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 5 травня, наші воїни виявили та знищили склад з боєприпасами російських фашистів", - йдеться у повідомленні.
При цьому, втрати ворога складають: особового складу – 15, БТР – 1, ББМ – 1, БМП – 1, артилерійські системи – 5, АТ – 1 та БПЛА – 2.
За даними Генштабу, станом на 5 травня українські війська ліквідували вже близько 24,9 тис. російських окупантів.
Попри те, що Росія приховує втрати в Україні, російські окупанти розповідають реальну картину війни своїм рідним. Зокрема, розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною. Він скаржиться на великі втрати в Україні, а також на командирів-боягузів.
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