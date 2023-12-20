Окупанти потужно штурмували на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 29 штурмових дій. Російські окупанти не мали успіху і отримали гідну відсіч та зазнали значних втрат.

"Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

В Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень.

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На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 18 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 атаки противника поблизу Білогорівки Луганської області; східніше Тернів та Спірного Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито шість атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших захисників.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Бої за Авдіївку - останні новини

20 грудня прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що російські окупанти просунувшись на півтора-два кілометри на Авдіївському напрямку й втратили майже 25 тисяч осіб.

За його словами, з 10 жовтня, коли ворог активізувався, то він просунувся в деяких місцях на півтора-два кілометри, але це йому дуже дорого коштувало. За трохи більше як два місяці тільки на Донеччині в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог втратив майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими.

Також додав, що знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. При цьому з них 80% з них - це на Авдіївському напрямку.

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