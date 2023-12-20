Супротивник втратив дуже багато бронемашин і танків, зазначили в Силах оборони України.

Російські окупанти просунувшись на півтора-два кілометри на Авдіївському напрямку й втратили майже 25 тисяч осіб.

Про це сказав прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону. "Якщо брати з 10 жовтня, коли ворог активізувався, то він просунувся в деяких місцях на півтора-два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало. За трохи більше як два місяці тільки на Донеччині в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог втратив майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими", - зазначив він.

Також додав, що знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. "80% з цих цифр - це саме Авдіївський напрямок", - зазначив прес-секретар. Штупун зазначає, що у ворога є перевага в кількості живої сили. При цьому додав, що в окупантів деякі підрозділи досить потужні, гарно екіпіровані і навчені, які вміють робити свою роботу. За його словами, через великі втрати ворог змушений робити з частково розбитих підрозділів якісь зведені роти або батальйони, а потім їх кидають вперед.

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Відповідаючи на запитання з приводу забезпечення українських військових боєприпасами, Штупун сказав, що будь-якому військовому хочеться, щоб боєприпасів було багато. "Але обходимось тим, що є, переформатовуємо якісь свої завдання, працюємо більш ефективно і точно. Наприклад, вчора ворог втратив 4 танки, САУ 2С5 "Гіацинт-С" і 13 бойових броньованих машин, серед яких була досить рідкісна і дорога машина БТР-82.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 20 грудня 2023 року становлять приблизно 349 тисяч 190 супротивників.

Росія продовжує кровопролитну війну проти України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки зазначало, що Сили оборони України переходять до більш оборонної позиції вздовж майже усієї лінії фронту, але значний прорив російських окупаційних військ малоймовірний.

Зазначалося, що за останні тижні Україна зосередила зусилля на посиленні польових фортифікаційних укріплень, оскільки ЗСУ розгортаються до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

РФ продовжує локальні наступальні операції у кількох районах, але під час окремих індивідуальних атак чисельність складу сил росіян рідко перевищує розмір взводу. У розвідці зазначають, що великий російський прорив є малоймовірним, і загалом фронт характеризується застоєм.

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