Вже майже місяць Росія веде повномасштабну війну проти України. Вже майже місяць ми даємо гідну відсіч ворогу. Щоденно втрати Росії зростають приблизно на тисячу осіб, хоч ворог цього і не визнає.
Станом на 23 березня, окупанти уже втратили близько 15,6 тисячі особового складу. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Також знижено техніку ворога:
- танків – 517 од,
- бойових броньованих машин – 1 тис. 578 од,
- артилерійських систем – 267 од,
- РСЗВ – 80 од,
- засоби ППО – 47 од,
- літаків – 101,
- гелікоптерів – 124 од,
- автомобільної техніки – 1 тис. 8 од,
- кораблі/катери – 4 од,
- цистерн з ПММ – 70,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42,
- спеціальна техніка – 15.
Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.
Загарбники з притаманною їм зухвалістю та жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.
Дії Москви засудив фактично весь світ.