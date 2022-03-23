Зокрема, на сьогодні в українському небі вже збито 101 ворожий літак і 124 гелікоптери.

Вже майже місяць Росія веде повномасштабну війну проти України. Вже майже місяць ми даємо гідну відсіч ворогу. Щоденно втрати Росії зростають приблизно на тисячу осіб, хоч ворог цього і не визнає.

Станом на 23 березня, окупанти уже втратили близько 15,6 тисячі особового складу. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Також знижено техніку ворога:

танків – 517 од,

бойових броньованих машин – 1 тис. 578 од,

артилерійських систем – 267 од,

РСЗВ – 80 од,

засоби ППО – 47 од,

літаків – 101,

гелікоптерів – 124 од,

автомобільної техніки – 1 тис. 8 од,

кораблі/катери – 4 од,

цистерн з ПММ – 70,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42,

спеціальна техніка – 15.

Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Загарбники з притаманною їм зухвалістю та жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

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