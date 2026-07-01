Втрати серед російських та українських військових перевищили 2 мільйони людей, - The New York Times

При цьому навесні російська армія вперше з 2024 року почала втрачати більше території, ніж захоплювати.

Згідно з новим дослідженням, за чотири роки війни Росії проти України загинули або отримали поранення понад два мільйони російських та українських військовослужбовців. Про це пише The New York Times з посиланням на дослідження Center for Strategic and International Studies.

У дослідженні зазначається, що Росія зазнала більших втрат: з лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, загинули або отримали поранення 1,4 мільйона військовослужбовців. При цьому з цієї кількості 450 000 загинули, що в чотири рази перевищує втрати США у всіх війнах разом узятих з часів Другої світової війни.

Стверджується, що українські війська зазнали від 525 000 до 625 000 втрат, у тому числі від 125 000 до 150 000 загиблих.

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Важливо, що офіційні особи попередили, що оцінити втрати протягом усієї війни було складно, оскільки вважається, що Москва регулярно занижує кількість загиблих і поранених, а Україна не розкриває своїх офіційних даних. У дослідженні використовувалися дані про втрати з оцінок американського та британського урядів, а також з інших джерел.

Як пишуть аналітики, ці цифри похмуро відображають повільний прогрес Росії в Україні: у деяких місцях російські війська просувалися зі швидкістю менше 50 метрів на день. У лютому Україна вперше з 2023 року досягла більшого прогресу, ніж втратила, перейшовши в наступ на півдні. У дослідженні йдеться:

"Навесні 2026 року територіальний контроль Росії в Україні скоротився. Російські війська втратили більше території, ніж захопили, як у квітні, так і в травні; чисті втрати склали приблизно 400 квадратних кілометрів, і це перші щомісячні чисті втрати з серпня 2024 року - ще одна ознака військових труднощів Росії".

Перевага РФ у живій силі

Зазначається, що росіяни на полі бою переважають українців майже втричі, а Росія має більше населення, з якого можна поповнювати лави. Тому, хоча дослідження вказує на менші втрати серед українських військ, Україна втрачає значну частину своєї нечисленної армії.

За оцінками військових аналітиків, на передовій понад 400 000 росіян протистоять приблизно 250 000 українців.

Росія зберегла чисельність своїх військ, незважаючи на великі втрати, провівши перший призов з часів Другої світової війни, а також залучаючи до служби засуджених і боржників, серед інших тактик.

У дослідженні зазначається, що у 2026 році щомісячні втрати Росії у 30 000–34 000 осіб, ймовірно, перевищать темпи вербування, які становлять близько 27 000 новобранців на місяць.

Аналітики впевнені, що без посилення тиску з боку США та Європи на Росію президент Путін продовжить війну, незважаючи на важкі втрати.

У дослідженні зазначається, що Україна перенесла більшу частину війни на територію Росії, використовуючи безпілотники, ракети та дедалі ефективнішу повітряну кампанію. Сет Г. Джонс, один з авторів дослідження, сказав:

"Росія переживає, безперечно, найпохмуріший період війни з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Війна торкнулася й пересічних росіян, які розплачуються за війну президента Путіна: застряглою економікою, стрімким зростанням цін, зростаючою кількістю трупів, що повертаються з фронту, та ударами безпілотників по російських містах".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше аналітики моніторингового проєкту DeepState писали, що у війні в Україні назріває перелом, і подальший розвиток подій залежатиме від дій українського командування.

Повідомлялося, що в червні росіяни окупували 84 кв. км української території. Водночас у DeepState додають, що успіхи Сил оборони поки що практично неможливо оцінити.

За їхніми словами, у липні очікуються хороші новини про успіхи на одному з напрямків на фронті.

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