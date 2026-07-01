Українські ракети тепер дістають до половини території Росії, - Bloomberg

Тривоги вже фіксуються майже в половині регіонів, включно із Сибіром і Кавказом.

Українські удари дедалі частіше досягають глибини території Росії, а повітряні тривоги тепер фіксуються вже майже в половині регіонів країни, пише Bloomberg.

За даними видання, лише за останній тиждень попередження про ракетну небезпеку оголошувалися щонайменше у п’яти регіонах Приволзького федерального округу, у південних областях, зокрема Астраханській, а також щонайменше у чотирьох регіонах Північного Кавказу. Аналогічні сигнали звучали і в центральній Росії – у Московській, Володимирській, Тамбовській, Орловській та Липецькій областях.

Аналітики зазначають, що масштаб географії тривог демонструє суттєву зміну характеру українських ударів і розширення їхньої дальності. Якщо раніше повітряні тривоги здебільшого обмежувалися прикордонними регіонами, то тепер вони охоплюють значно глибші райони Росії.

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За даними Bloomberg, цього року регіони, де проживає понад 70% населення РФ, принаймні один раз оголошували ракетну тривогу.

Дрони долітають скрізь

Окремо фіксується поява загроз у раніше віддалених регіонах. Зокрема, Омська область у Західному Сибіру, майже за 3000 кілометрів від українського кордону, вперше оголосила ракетну тривогу в червні. Аналогічні сигнали також поширювалися на Уральський регіон.

У низці міст наслідки атак уже впливають на цивільне життя. Так, у Самарі під час одного з сигналів тривоги тимчасово зупиняли роботу наземного громадського транспорту.

Повідомляється і про наслідки ударів по російській інфраструктурі. У Воронезькій області після однієї з атак загинули п’ятеро людей, а у Волгоградській – двоє. Також у Краснодарському краї триває пожежа на нафтопереробному заводі після масованого удару безпілотників.

Україна змінила стратегію

Україна дедалі активніше застосовує далекобійні безпілотники та крилаті ракети власного виробництва, зокрема "Нептун" і "Фламінго". За даними відкритих джерел, їхня дальність може сягати від 1000 до 3000 кілометрів, що дозволяє вражати цілі у значній частині європейської території Росії.

Військові аналітики зазначають, що такі удари мають не лише воєнний, а й економічний та психологічний ефект.

"Україна часто намагається перенаситити російську протиповітряну оборону безпілотниками, щоб крилаті ракети могли пройти крізь неї", – сказав військовий аналітик Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні Сем Кренні-Еванс.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі також вважає, що йдеться про якісну зміну характеру кампанії:

"Це знаменує собою значну еволюцію в кампанії України з далекобійних ударів".

За його словами, удари по російській інфраструктурі "пошкоджують елементи промислової військової бази, б’ють по економіці та показують населенню, що війна має свою ціну".

Удари по Росії - останні новини

Нагадаємо, СБУ розпочала 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни.

Кампанія розпочалася масованими ударами по глибокому тилу РФ та окупованих територіях. Зокрема, вчора тривала масштабна атака безпілотників на Москву та Московську область. Повідомлялося про вибухи та пожежу в Єгор'євську, а також про два влучання в Дубні Московської області.

Зафіксовано повторне влучання у центр космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні. Він відзначив особливий статус цього обʼєкту, який використовується для розвідки та координації військових.

Антивоєнні настрої в російських регіонах різко посилилися. Кількість дописів із критикою війни за тиждень зросла на 235%. За даними сервісу Wordstat російського "Яндекса", з 22 по 28 червня користувачі здійснили понад 137 тисяч пошукових запитів на тему "коли Росія закінчить війну проти України". Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

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