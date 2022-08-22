Українські збройні сили знають про втрати ворога на окупованому півострові, але озвучувати їх поки не можуть.

Втрати ворога в тимчасово окупованому Криму тішать Збройні сили України.

Про це на брифінгу заявила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що останнім часом в соцмережах з'явилося багато інформації про нанесення Збройними силами України ударів по військових об'єктах РФ, розташованих в Криму, та про втрати ворога, вона сказала:

"Ми розуміємо ці втрати, ми отримуємо розвіддані, але озвучувати їх не можемо. Можемо тільки сказати, що вони нас тішать".

Як раніше повідомляв УНІАН, більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу після вибухів на початку серпня на авіабазі "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму.

Аналітики ISW вважають, що бажання РФ посилити захист окупованого Криму відволіче їхні сили від лінії фронту.

За словами радник ОПУ Олексія Арестовича, операція зі звільнення Криму почалась.

Вас також можуть зацікавити новини: