З отриманням нових західних озброєнь і технологій ЗСУ зможуть краще протистояти цій загрозі.

Протягом останніх місяців Росія тероризує українські війська на передовій та прилеглі міста за допомогою планерних бомб.

Наразі Україна має небагато протиракет, з отриманням нових західних озброєнь і технологій ЗСУ зможуть краще протистояти цій загрозі. Але Заходу також потрібно буде проявити більшу гнучкість в умовах, які він ставить перед Україною щодо використання новітніх озброєнь, пише Defense News.

"Планерні бомби дешеві. Росія сотнями випускає їх щотижня по українських цілях на лінії фронту і за нею. Ці бомби невеликі і їх важко помітити на радарах. Вони не використовують двигун і не випромінюють теплового випромінювання, яке можна виявити. Російські літаки запускають планерні бомби за десятки кілометрів за лінією фронту, у відносній безпеці", – йдеться у матеріалі.

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Лише в березні 3 000 запущених Росією планерних бомб вразили цілі, наголошував президент України Володимир Зеленський. Україні потрібно більше систем Patriot, щоб ці бомби не завдавали шкоди інфраструктурі. США надсилають більше комплексів, але перехоплювачі коштують дорого – співвідношення витрат і результатів несприятливе.

Найбільш практичною протидією планерним бомбам є знищення літаків-носіїв – на землі або в повітрі. Це можна зробити, використовуючи поєднання тактичних ракет, засобів повітря-повітря та радіоелектронної боротьби. Україна вміло використовує тактичні ракети і безпілотники проти наземних цілей. У травні ATACMS знищили три сучасні бойові літаки в Криму. У червні Україна запустила щонайменше 70 власних безпілотників по російському аеродрому, ймовірно, знищивши три літаки, обладнані для запуску планерних бомб.

Згідно з нещодавно пом'якшеною політикою США, Україна може застосовувати ATACMS, проти російських сил, які нападають або збираються напасти на Україну. Але українці кажуть, що це стосується лише цілей на відстані близько 60 миль (96,5 км) на території Росії. Можливо, США було б розумно дозволити завдавати ударів і по віддалених аеродромах.

F-16 та літаки ДРЛВ

Західне обладнання, що надходить в Україну, може запропонувати другий спосіб нейтралізації планерних бомб. Україна може незабаром отримати європейські винищувачі F-16 і два шведські літаки раннього повітряного попередження і управління. Це поєднання створить нові можливості, особливо якщо США нададуть вдосконалені ракети середнього радіусу дії "повітря-повітря" дальнього радіусу дії . Вони могли б вражати багато літаків ще до того, як будуть запущені бомби.

"Літаки Saab AEW&C стануть мультиплікатором сили. Вони можуть ідентифікувати цілі на відстані близько 250 морських миль (463 км) і виявляти повітряні та наземні радари. Це дуже важливо для відстеження і знищення віддалених літаків і засобів протиповітряної оборони. Хоча українські F-16 будуть старішими, вони матимуть багато сучасної електроніки. Це може включати Link 16, стандартну систему НАТО для обміну тактичними даними. Пролітаючи над Україною на безпечній відстані, літаки AEW&C можуть спрямовувати F-16 до цілей", – йдеться в матеріалі.

З часом США також можуть допомогти Україні розбудувати більш потужні військово-повітряні сили. Деякі списані літаки F-16 і літаки радіоелектронної боротьби E-2 Hawkeye ВМС США, що зберігаються в Арізоні, можуть бути відремонтовані для України.

Радіоелектронна боротьба

Радіоелектронна боротьба пропонує третій спосіб перемогти планерні бомби – збити з пантелику російські супутникові навігаційні системи ГЛОНАСС або GPS. Для захисту критичної інфраструктури Україні знадобляться потужні глушилки для блокування супутникових сигналів на великому просторі.

Планерна бомба може покладатися на резервну інерційну систему наведення, якщо супутникова навігація вийде з ладу, але вона менш точна. Відхилення зростає, чим далі бомба летить без супутникового наведення.

"На війні срібні кулі трапляються рідко. Бойові дії часто вимагають різноманітних можливостей і інноваційного або гнучкого використання. Для того, щоб Україна змогла подолати загрозу планерних бомб, потрібно більше і того, і іншого. Тактичні ракети великої дальності, літаки F-16 і AEW&C, а також передові засоби радіоелектронної боротьби – і більш гнучка політика США щодо їх використання – можуть надати Україні потужну силу", – резюмує видання.

РФ тероризує Україну авіабомбами

Російські окупаційні війська щодня тероризують українські міста та позиції українських військ на передовій авіабомбами. Зокрема, від них потерпає Херсонщина та Харківщина.

Так, вдень 27 червня росіяни вдарили по Харкову. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що російські військові вперше для ударів по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК.

Ворог завдав ударів по Київському району м. Харкова. Пошкоджено приватні будинки, корпуси і гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС. Постраждали пʼять людей.

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