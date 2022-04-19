Вибивати росіян було складно, але "Штурм" виручив.

Український військовий із окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича Ігор поділився історією про важливий бій ЗСУ проти російських окупантів, який стався майже на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За його словами, у тому бою бойова машина "Штурм" серйозно допомогла українським захисникам просунутися вперед, йдеться на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Так, 25 лютого, окупанти зайняли один з українських блокпостів на пагорбі. Їх потрібно було звідти виганяти. Українські військові не могли вдарити по техніці росіян з танку через серйозну різницю у висотах. З "Градами" була така ж проблема.

"Але на "Штурмі" українці швидко справилися із бойовим завданням: стріляли з відстані 4 кілометрів. Згоріло багато ворожої техніки, а українська колона поїхала далі", - розказав Ігор.

"Вже на місці побачили знищений танк та кілька БМП, два покинутих танки, знищений особовий склад ворожого підрозділу. Наші десантники провели зачистку, аби ніхто не розбігся", – мовить Ігор.

Військовий наголосив, що бойові дії в Україні настільки інтенсивні, що всі побратими вже мають важливий бойовий досвід. Це дозволяє ефективно воювати. До прикладу, розгорнути артилерію вдається надзвичайно швидко.

"Настрій у військових – бойовий. Усі готові битися до перемоги. Усі хлопці з нашого протитанкового артилерійського дивізіону заряджені на перемогу! Бо це ж не просто війна між двома країнами! Це – війна за нашу волю, за можливість жити у вільній демократичній європейській країні!" – наголосив військовий.

Довідка УНІАН. Радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс "Штурм" потрапляє в цілі на відстані від 400 метрів до 5 кілометрів. До того ж він здатен зробити 4 постріли за хвилину. Ця машина добряче допомагає українським військовим.

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