В результаті контрнаступу українських військ ворог зазнав втрат та відступив.

Українські військові відновили контроль над Мар'їнкою у Донецькій області.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

У районі Мар’їнки в результаті контрнаступу українських військ ворог зазнав втрат та відступив.

"Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Мар'їнці: що відомо

Нагадаємо, бойовики так званих "ЛДНР" обстрілювали Мар'їнку ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, адже населений пункт знаходиться на Донеччині, неподалік від тимчасово окупованих територій.

Ворог накривав Мар'їнку вогнем у березні та продовжував обстрілювати мирне населення майже постійно. 17 березня окупанти намагалися провести невдалі штурмові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьк та Мар’їнка, проте зазнали втрат.

Окупанти намагалися розбомбити Мар'їнку авіацією, артилерією та танками. 27 березня російські військові обстріляли авто пенсіонерів, які намагалися виїхати з населеного пункту. Згодом росіяни застосували проти мирного населення міста фосфорні боєприпаси. Через декілька днів українські прикордонники зірвали спробу ворога провести приховану атаку в районі Мар'їнки.

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