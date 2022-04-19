Українські військові відновили контроль над Мар'їнкою у Донецькій області.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
У районі Мар’їнки в результаті контрнаступу українських військ ворог зазнав втрат та відступив.
"Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом", - йдеться у повідомленні.
Ситуація у Мар'їнці: що відомо
Нагадаємо, бойовики так званих "ЛДНР" обстрілювали Мар'їнку ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, адже населений пункт знаходиться на Донеччині, неподалік від тимчасово окупованих територій.
Ворог накривав Мар'їнку вогнем у березні та продовжував обстрілювати мирне населення майже постійно. 17 березня окупанти намагалися провести невдалі штурмові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьк та Мар’їнка, проте зазнали втрат.
Окупанти намагалися розбомбити Мар'їнку авіацією, артилерією та танками. 27 березня російські військові обстріляли авто пенсіонерів, які намагалися виїхати з населеного пункту. Згодом росіяни застосували проти мирного населення міста фосфорні боєприпаси. Через декілька днів українські прикордонники зірвали спробу ворога провести приховану атаку в районі Мар'їнки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Арестович спрогнозував кілька можливих сценаріїв війни Росії проти України
- Чому нова битва за Донбас зачепить всю Україну
- Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу