Війна продовжується і сотні сімей не дочекаються своїх близьких, зазначив президент.

Щодня у боях на Донбасі гине до 100 українських військових та близько 500 отримують поранення.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі.

Він зазначив, що на Харківському напрямку у нас є сьогодні "потужні кроки вперед", а "на сході нашої держави – дуже складна ситуація".

"До 100 людей на сході держави, де Росія зібрала всі свої війська на сьогодні, все, що в них є, – на сході держави до 100 людей гине сьогодні щодня. І біля декількох сотень людей – 450-500 людей навіть іноді буває – поранених щодня. Це на сході нашої держави. Там іде битва, битва саме за цінності", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що всі мають усвідомити, що після деокупації Київської області і деяких областей нашої держави, війна продовжується і сотні сімей не дочекаються своїх близьких. "Щоденно. І тому це для нас великий, великий виклик", - додав він.

Зеленський зазначив, що ми віримо в нашу перемогу, і наголосив на необхідності допомоги всіх країн для перемоги у війні з Росією.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.

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