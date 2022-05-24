Напад Росії на Україну підвищує важливість цілей фундаментальних принципів міжнародного порядку, впевнений американський лідер.

Президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні - це глобальна, а не регіональна проблема.

Відповідну заяву він зробив у вівторок на зустрічі групи країн Quad у Токіо, пише Reuters.

"Це більше ніж просто європейська проблема. Це глобальна проблема", - заявив Байден.

Американський лідер наголосив, що Вашингтон та союзники наполягатимуть на створенні вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. На його переконання, "напад Росії на Україну лише підвищує важливість цих цілей фундаментальних принципів міжнародного порядку, територіальної цілісності та суверенітету".

Байден зустрівся з іншими лідерами так званої "четвірки" - Японії, Австралії та Індії - у Токіо в рамках завершального дня своєї першої поїздки до Азії з моменту вступу на посаду.

Раніше Байден заявляв, що Російська Федерація повинна у довгостроковій перспективі розплачуватися за війну в Україні. Москву покарають показово за це варварство, щоб Китай навіть не думав про вторгнення до Тайваню.

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